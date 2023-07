Mit Solidvest investieren.

Bis zu 1.000€ Bonus sichern.

Der einfachste Weg, um an den Renditechancen der Kapitalmärkte zu partizipieren: Wir kümmern uns um Ihre Geldanlage. Investieren Sie bis zum 31.07.2023 mit Solidvest, der Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG und sichern Sie sich 1,0% Ihrer Anlagesumme bis maximal 1.000€ als Bonus.

‍

Registrieren Sie sich in unserem Aktionsformular am Ende dieser Seite und schließen Sie den Kundenwerdungsprozess bei Solidvest ab, um an der Aktion teilzunehmen.